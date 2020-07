Fábio Martins decidiu a partida frente ao Tondela com um grande golo e, no final, recebeu o prémio de melhor em campo. No momento de comentar o remate certeiro, ainda fora da área, o extremo falou num "momento de inspiração" num encontro que se revelou difícil para os famalicenses.





"Felizmente consegui ajudar a equipa. Foi um jogo muito complicado, com condições difíceis, muito calor, mas o que importa é que ajudei a equipa. É um prémio de todos e estou muito feliz por isso", referiu o jogador, que esta época já marcou dez golos na Liga com a camisola do Famalicão.