Fábio Martins e o prémio de melhor jogador do mês: «Estão a deixar-me mal habituado»

Depois de ser eleito o melhor avançado do mês de setembro da Liga NOS, Fábio Martins foi distinguido, esta sexta-feira, com o prémio de melhor jogador do mês da competição. Aproveitando a ocasião, o extremo deixou uma mensagem nas suas redes sociais."Dois prémios numa semana? Malta, estão-me a deixar mal habituado. Agora a sério: é excelente ver, mais uma vez, o meu futebol reconhecido, é sinal que o momento que atravessamos não passa despercebido a ninguém. É um prémio que é extensível a toda a equipa e estrutura do Famalicão. As distinções são sempre bem-vindas, mas agora é altura de focar na Taça!", referiu o jogador de 26 anos.Fábio Martins arrecadou 31, 40 por cento dos votos, tendo batido a concorrência de Zé Luís (8.87 por cento dos votos) e de Rafa (7.26 por cento dos votos).