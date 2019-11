Fábio Martins e Pedro Gonçalves distinguidos pelo Sindicato dos Jogadores

Fábio Martins e Pedro Gonçalves, ambos do Famalicão, foram distinguidos pelo Sindicato dos Jogadores com os prémios de Melhor Jogador e Melhor Jovem da Liga NOS, respetivamente, nos meses de agosto e setembro.

Os troféus foram entregues aos dois jogadores por João Paulo, delegado do Sindicato dos Jogadores, no Estádio Municipal de Famalicão.

Fábio Martins foi eleito pela imprensa desportiva e pelos ex-jogadores que integram a estrutura do Sindicato como o melhor futebolista nos dois primeiros meses do campeonato. Em declarações ao site do Sindicato dos Jogadores, o extremo português mostrou-se satisfeito com a distinção.

"Receber este reconhecimento é muito bom para mim. Fico muito feliz e é sinal de que tenho feito um bom trabalho no Famalicão. No início da época acreditava que podia fazer coisas, mas confesso que não esperava receber prémios individuais", admitiu o jogador de 26 anos.

Confrontado com o segredo para o excelente início de época do Famalicão, que ocupa o 3.º lugar do campeonato, Fábio Martins aponta "o apoio dos adeptos, que são muito fervorosos, a confiança do treinador e dos meus colegas, mas sobretudo acreditarmos no nosso trabalho."

A cumprir a primeira época como jogador sénior em Portugal, Pedro Gonçalves, de 21 anos, que na última temporada representou os ingleses do Wolverhampton, revela que foi bem recebido em Famalicão e partilha o discurso do colega de equipa, Fábio Martins.

"Estou imensamente orgulhoso. É a primeira época que estou a fazer como profissional a nível de 1.ª Liga e sinto-me grato por ter sido bem acolhido pela equipa. Temos de trabalhar todos os dias para mantermos este nível e alcançarmos aquilo que pretendemos", disse o jovem médio que já foi utilizado pelo técnico João Pedro Sousa em 14 jogos oficiais.

O prémio de Melhor Jovem do mês da Liga NOS é encontrado através das notas dadas pela imprensa desportiva, das escolhas dos ex-jogadores que fazem parte da estrutura do Sindicato, mas também da votação realizada no site do Sindicato dos Jogadores.