Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Fábio Martins: «É suposto um jogador sentir-se mais motivado com cabeças partidas e vidros nos olhos?» Extremo insatisfeito com o panorama atual do futebol português após ataque ao autocarro do Benfica





• Foto: Lusa