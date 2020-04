Fábio Martins elege o golo mais especial da carreira

Sendo um dos jogadores do futebol português mais ativos em termos de redes sociais, Fábio Martins aproveitou o período de isolamento social para responder a perguntas dos seguidores nas redes sociais. O extremo falou da temporada no Famalicão e recordou ainda as passagens pelo Chaves e pelo Sp. Braga.





O jogador de 26 anos começou por eleger o golo mais especial da carreira. "O meu golo mais especial foi, sem dúvida, contra o Sporting ao serviço do Chaves [chapéu a Rui Patrício]. Não só por ser contra um grande, mas pela beleza do golo e por ter ajudado a equipa com um ponto importante", explicou.Nomeando Ederson como o melhor guarda-redes que já enfretou e Vaná como o jogador mais divertido do Famalicão, Fábio Martins brincou ainda com Davidson, do V. Guimarães, acerca do seu penteado. "Não dá para fazer grande coisa com este penteado, o segredo é não inventar", revelou, de forma divertida, confidenciando ainda que quem lhe corta o cabelo ainda é a mãe.O camisola 11 dos minhotos continuou recordando as passagens pelo Chaves e pelo Sp. Braga: "As coisas em Chaves correram bem porque me sentia mesmo em casa. Adorei a cidade, as pessoas e o clube. Pelo Sp. Braga e pelos seus adeptos sinto um grande carinho e respeito".O extremo concluiu fazendo um balanço da presente temporada e destacando um jogador do plantel. "A época está a ser positiva, com muitos minutos, golos e assistências. Pretendo melhorar quando regressarmos. Racic? Tem estampa física, isão de jogo, qualidade técnica e remata muito bem. Vai ser (ainda mais) um craque".