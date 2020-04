Fábio Martins: «Existe a possibilidade de assinar em definitivo pelo Famalicão»

Fábio Martins é uma das figuras de proa do Famalicão e pode dar-se o caso de continuar a sê-lo na próxima temporada. O extremo está cedido pelo Sp. Braga, mas, segundo revelou o próprio, existe a possibilidade de continuar ao serviço dos famalicenses na época que se avizinha, desta feita em definitivo.





"É difícil dar uma perspectiva da próxima época no estado em que as coisas estão. São muitas coisas para pensar. Estou emprestado pelo Sp. Braga. Existe a possibilidade de assinar pelo Famalicão em definitivo, mas não sei como será. Não sei como será o meu futuro. O que sei é que tenho a cabeça a 100 por cento no Famalicão e espero ajudar o Famalicão até ao fim da época. Quando a época acabar logo se verá o que será melhor", confidenciou, num direto realizado na sua conta pessoal.Tudo é ainda incerto, mas a verdade é que o jogador está feliz em Famalicão e não o esconde, mesmo com todas as diferenças que encontrou. "Não posso dizer que são clubes iguais. O Sp. Braga tem uma estrutura enorme, a par de FC Porto, Benfica e Sporting. E o Famalicão era um clube que tinha acabado de subir. Claro que tem boa estrutura, mas não é ainda comparável com esses quatro. Creio que vai ser, caminha a grandes passos para isso, mas acho que a diferença foi a que eu falei, a estrutura em si. O número de pessoas que trabalham nela. No departamento de comunicação do Braga trabalham 10 pessoas, aqui duas três. Apanhei e conheci pessoas boas aqui, um clube muito familiar, respira-se muito bem, as pessoas conhecem-se, um pouco à imagem do Chaves. Isso faz com que o jogador se sinta em casa, o que é excelente", acrescentou, reiterando que reencontrou a felicidade em Famalicão."Quando me sinto bem e feliz, o meu futebol evolui 1000 por cento. Agradeço todo o apoio que tive desde início, de toda a gente de Famalicão, de todo o staff, que me permitiu estar bem para poder demonstrar o meu futebol e ajudar o Famalicão", apontou.