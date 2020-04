Fábio Martins grato a João Pedro Sousa: «É das melhores pessoas que conheci no futebol»

Depois de uma temporada difícil ao serviço do Sp. Braga, Fábio Martins rumou a Famalicão e reencontrou-se com o seu melhor nível. O extremo é uma das estrelas do elenco famalicense, algo que se deve, em parte, ao facto de ter voltado a ser feliz, mas também a João Pedro Sousa, técnico a quem deixa rasgados elogios.





"O míster João Pedro foi das melhores pessoas que apanhei no futebol. É super aberto, consegue deixar o jogador super à vontade, tem ideias de jogo muito boas e ajudou-me a libertar-me", apontou, já depois de ter escolhido Jorge Simão, Ricardo Soares e Fernando Valente como o restante leque de treinadores que mais o marcaram.Ainda assim, os elogios a João Pedro Sousa não se ficaram por aqui. "Todos os treinadores têm uma excelente base, todos os clubes têm excelentes profissionais, que observam adversários, que estão sempre no topo do conhecimento. A questão do míster João é a maneira de ser. É um excelente treinador, mas é tabem uma excelente pessoa. O que tem de dizer na cara diz na cara e cria um enorme à vontade. Tudo isso é chave para conseguir ter o grupo todo unido, todo com ele e, jogue quem jogar, está toda a gente satisfeita. Isso é muito importante", sublinhou.