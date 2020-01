Fábio Martins: «Ninguém pode questionar o que fizemos na primeira volta»

Fábio Martins acredita que o Famalicão poderia ter conseguido um outro resultado diante do Marítimo, partida em que os famalicenses conseguiram empatar (1-1) já perto do final do encontro, com um golo de Toni Martínez.





"Fomos superiores, o golo foi um prémio pelo trabalho porque tivemos oportunidades e não conseguimos concretizar. Foi um prémio pelo trabalho. Fizemos o que podíamos. Como disse, criámos varias oportunidade, não conseguimos concretizar, mas pronto é mais um ponto na caminhada", apontou o extremo português, em declarações no final do jogo."Ninguém pode questionar o que fizemos na primeira volta. Nem nos melhores sonhos pensávamos estar aqui, mas somos ambiciosos e queremos mais. Quando digo que queremos mais não é o primeiro ou o segundo, mas se conseguirmos, ótimo. Queremos continuar a demonstrar a qualidade do nosso jogo", finalizou.