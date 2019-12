Com esta, já são três derrotas consecutivas para o Famalicão, mas Fábio Martins garante que a equipa não vai mudar a identidade.





"Vamos a qualquer campo para ganhar e hoje não foi diferente. Infelizmente sofremos golo muito perto do intervalo. Na segunda parte tentámos reagir, mas o Benfica fez logo o 2-0. Depois fomos atrás do prejuízo, mas não conseguimos. Limitaram-nos bem, mas tivemos as nossas oportunidades. O Benfica acabou por ser feliz. Estamos a fazer o nosso campeonato, continuamos em terceiro e o objetivo continua a ser a permanência", frisa.