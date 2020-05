Fábio Martins preza segurança

Os quatro casos positivos de Covid-19 no seio do plantel do Famalicão deixam Fábio Martins de certa forma reticente sobre o regresso da competição. Em conversa com Daizer, criador de um canal de YouTube, o extremo garantiu que quer voltar a jogar, mas que, para isso, é essencial que estejam reunidas todas as condições.

"É uma questão complicada e difícil de gerir. As pessoas podem querer que as coisas continuem, mas, como temos visto, há quem faça testes e dê positivo. Estamos a treinar e não sabemos quem está positivo ou negativo porque o vírus pode não aparecer logo. Fizemos testes e há quem tenha dado positivo, mas quem deu negativo não sabe se está infetado ou não porque o vírus não se manifesta. Eu queria jogar, mas com todas as condições para o fazer, a cumprir com toda a segurança e sem prejudicar ninguém. Não sabemos como será daqui para a frente, vamos esperar para ver", apontou, revelando-se, ainda assim, feliz por poder voltar a treinar.

"É sempre mais fácil treinar em campo. Em casa temos limitações. Fica difícil até pela motivação. Temos uma obrigação psicológica de treinar, mas há sempre alguma falta de motivação", referiu.