Fábio Martins reage ao prémio de melhor avançado de setembro: "Prometo mais trabalho"

Fábio Martins foi distinguido, esta quarta-feira, com o prémio de melhor avançado do mês de setembro da Liga NOS. Aproveitando o feito, o extremo do Famalicão deixou uma mensagem nas redes sociais."Muito feliz por ver o meu trabalho reconhecido! É sem dúvida um prémio que me deixa feliz, mas que também destaca, principalmente, uma equipa que tudo faz para, jornada após jornada, se superar!Agradeço a eleição, prometendo cada vez mais trabalho e foco em cada", referiu o jogador de 26 anos.O internacional jovem por Portugal sucede assim a Zé Luís na votação levada a cabo pelos treinadores do campeonato. O ex-Sp. Braga obteve 22,58% dos votos. Na segunda posição ficou, precisamente, Zé Luís, do FC Porto, (20,97%), tendo Marega, também dos azuis e brancos, fechado o pódio (12,10%).