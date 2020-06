Fábio Martins, avançado do Famalicão, mostra-se desagradado com a trilha sonora, introduzida pela Sport TV durante os jogos do campeonato, para minimizar os efeitos dos encontros serem realizados sem público, à porta fechada.





"Sport TV, o que é preciso a malta fazer para vocês pararem com essa música de suspense no final dos jogos?", questionou Fábio Martins, no Twitter.A trilha sonora escolhida pelo canal para enfatizar o final dos jogos está a ser alvo de várias críticas dos espectadores na internet.