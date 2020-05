Fábio Martins volta sem medo

João Pedro Sousa deve proceder a algumas alterações em relação ao último jogo do campeonato, frente ao Belenenses SAD, sendo que a entrada de Fábio Martins no onze será uma delas.

O extremo falhou a deslocação ao Jamor devido a castigo, mas essa ausência não irá repetir-se, tendo em conta que o camisola 11 é um dos elementos de proa da equipa. Ora, nas redes sociais, o avançado garante estar pronto. “Sem medo de nada, nem ninguém. Tragam a bola”, escreveu ontem, com uma foto do jogo no Dragão.