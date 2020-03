'Fama Boys' prestam auxílio a família carenciada

Os ‘Fama Boys’, claque do Famalicão, fizeram uma publicação, esta quarta-feira, na qual deram conta que ajudaram com bens alimentares uma família carenciada. A medida surge depois da claque ter emitido um comunicado em que expressaram a vontade de ajudar quem precisasse neste momento de isolamento social.





Numa outra publicação, Tiago Velho, adepto que tem vindo a realizar várias ações de solidariedade, deu a conhecer a história. O também treinador do Bougadense explicou que foi contactado pelo líder dos ‘Fama Boys’ e que reencaminhou a claque para a família em questão."A claque FamaBoys, por intermédio do seu líder Sagui Carvalho, entrou em contato comigo para perceber se teria uma família para ajudar. Eu indiquei-lhe uma família com imensas dificuldades, uma família humilde, mas que não vai ser deitada abaixo por esta epidemia. À claque do Famalicão, o meu muito obrigado", podia ler-se na publicação feita por Tiago Velho.Para além da ajuda prestada, os ‘Fama Boys’ pediram aos seguidores da sua página de Facebook para lhes dar a conhecer mais famílias que precisem de ser ajudadas.