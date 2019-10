O Famalicão vai voltar a abrir as portas aos adeptos para mais um treino, desta feita esta quarta-feira, altura em que os minhotos regressam aos trabalhos após umas "mini-férias".





A sessão está agendada para as 10 horas da manhã e deverá voltar a juntar centenas de simpatizantes famalicenses nas bancadas do campo n.º 2 do Estádio Municipal, à semelhança do que aconteceu a 12 de julho , num evento idêntico.O Famalicão, recorde-se, lidera por esta altura o campeonato com 19 pontos, mais um de que Benfica e FC Porto, e assim se manterá pelo menos até dia 27 de outubro, dia em que volta a competir para a Liga NOS.