Famalicão anuncia Fernando Valenzuela como reforço

Fernando Valenzuela é reforço do Famalicão para a temporada 2020/21, tal como Record já havia avançado. O extremo, que chega por empréstimo de um ano com opção de compra, foi apresentado esta sexta-feira pelo clube minhoto.





Com passagens por Racing, Nueva Chicago e Barracas Central, o jogador, de 23 anos, prepara-se para viver a sua primeira experiência no futebol europeu. "Estou a cumprir um sonho. Sempre tive o desejo de jogar na Europa e, por isso, não podia estar mais feliz. O Famalicão é um clube que esteve em destaque na última temporada na Liga Portuguesa", disse Valenzuela aos meios oficiais do clube.O extremo argentino é o terceiro reforço oficializado pelo Famalicão para a época que está prestes a iniciar-se, isto depois de Andrija Lukovic e Alexandre Penetra.