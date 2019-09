O apoio dos adeptos tem sido um dos alicerces do Famalicão na presente temporada e isso ficou provado mais uma vez esta sexta-feira. Mais de 24 horas antes da receção ao Belenenses SAD, o conjunto liderado por João Pedro Sousa revelou que a lotação do Estádio Municipal já está esgotada.





Depois das 4960 pessoas presentes no jogo com o Rio Ave e das 4855 que estiveram no estádio na partida com o P. Ferreira, o Famalicão volta a garantir uma boa casa, mesmo com o encontro a ser disputado às 21h30.Em caso de vitória, o Famalicão mantém a liderança isolada da Liga NOS.