No último dia do mercado, o Famalicão voltou ao ataque e anunciou mais um reforço para o meio-campo. Trata-se de Lucas Henrique, jovem médio, de 20 anos, que até aqui alinhava no Figueirense, do Brasil, clube onde cumpriu toda a formação.





As partes rubricaram um contrato válido até 2024, ou seja, por três temporadas e meia. Aos meios oficiais do clube, Lucas Henrique assumiu-se feliz pela mudança. ""Jogar no futebol europeu era um sonho que tinha desde criança. A oportunidade surgiu pelo Futebol Clube de Famalicão, a quem pretendo retribuir a confiança demonstrada", apontou.