Famalicão anuncia saída de Mário Branco

Apresentado como diretor desportivo do Famalicão em dezembro de 2020, Mário Branco está agora de saída do clube. A informação foi avançado esta sexta-feira, em comunicado, pelos minhotos.





O pedido para o término antecipado de funções foi feito pelo agora ex-dirigente do Famalicão. "Apesar de ter mais um ano de contrato com o Futebol Clube de Famalicão, solicitei a minha saída do clube. Agradeço à administração da SAD pela oportunidade de representar um clube com um projeto estruturado e com todas as condições para cimentar uma posição relevante no panorama do futebol português", referiu Mário Branco no comunicado.Para além do Famalicão, Mário Branco já desempenhou funções semelhantes no PAOK, Hadjuk Split, Estoril, Astra e Leixões.