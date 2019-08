Famalicão apela ao fair play: «Separados pelo clube, unidos pelo futebol»

A escassas horas do embate com o V. Guimarães, a contar para a 3.ª jornada da Liga NOS, o Famalicão deixou um apelo aos adeptos para que convivam pacificamente no decorrer da partida.Com uma imagem de dois adeptos a conversar de forma amigável anexada, um com um cachecol vitoriano e outro com um adereço correspondente ao emblema famalicense, o clube recém-promovido ao convívio com os grandes alertou que esta é a forma mais saudável de viver o desporto."Só assim conseguimos ver o desporto. Separados pelo clube mas unidos pelo futebol!", escreveu o Famalicão nas redes sociais.Uma publicação em jeito de apelo que mereceu bastantes elogios dos adeptos, que louvaram a iniciativa e a mensagem passada.