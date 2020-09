Famalicão apresenta terceiro equipamento com homenagem a sócios "heróis"

Ao contrário do que vinha acontecendo, desta vez o Famalicão não pôde apresentar o plantel profissional e os novos equipamentos aos adeptos numa cerimónia solene no Parque da Devesa, em Famalicão. Em função dos constrangimentos provocados pela covid-19, o emblema minhoto recorreu às plataformas digitais para o mesmo efeito, aproveitando a ocasião para, mais do que dar a conhecer os jogadores que integrarão a nova temporada, dar a conhecer o terceiro equipamento.





No entanto, esta apresentação da nova pele não se fez da forma convencional, com jogadores a vestirem a camisola e a desfilarem com a mesma. Ao invés disso, o Famalicão pediu a três sócios que participassem no vídeo, sócios esses que foram selecionados por terem em comum o facto de, desde o início da pandemia, estarem na linha da frente no combate à covid-19.Assim, Nuno Araújo, enfermeiro, Ana Sousa, auxiliar de ação direta, e Joaquim Carvalho, bombeiro, foram os protagonistas da iniciativa. No vídeo em questão, os três associados surgem a descer as escadas da Casa Camilo Castelo Branco, atravessando depois um longo corredor composto pelo plantel e pela estrutura do Famalicão, por onde passam ao som de um enorme aplauso.