O Famalicão iniciou esta segunda-feira a pré-temporada 2020/2021. O treinador João Pedro Sousa contou com a presença de 19 jogadores, com destaque para Pedro Gonçalves, que tem sido apontado como possível reforço do Sporting, mas que esta segunda-feira ainda se apresentou na turma minhota.





Os futebolistas que estiveram presentes no arranque dos trabalhos foram: Abdul Ibrahim, Alexandre Penetra, Anderson, Lukovic, Valenzuela, Diego Batista, Konaté, Guga, Gonçalo Assunção, João Neto, Ofori, Luiz Júnior, Patrcik William, Pedro Gonçalves, Raí Pinto, Riccieli, Rúben Lameiras, Ryan Teague e Toni Martinez, enquanto Gabriel, Jhonata Robert e Walterson foram autorizados a apresentar-se mais tarde.