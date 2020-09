Famalicão assina parceria com a Suits Inc

O Famalicão oficializou esta quarta-feira uma parceria com a Suits Inc. A marca de roupa masculina, que conta com uma loja na cidade de Famalicão, passará assim a vestir todos os elementos do staff do clube minhoto.





Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, destacou a importância da parceria para ambas as partes. "Esta parceria é muito importante para nós. Primeiro, porque vamos vestir bem e sabemos que a nossa imagem, a imagem do Famalicão e de Famalicão, é importante. Estamos associados a uma grande marca, que está implementada na cidade, e entendemos que este tipo de parcerias tem sempre uma vertente win-win. Essa é a nossa grande ambição", frisou.Por seu lado, Simão Ribeiro, CEO da Suits Inc, explicou o que levou a marca a juntar-se ao Famalicão: "Associámo-nos ao Famalicão porque acreditamos que é um projeto que se identifica com o nosso. O Famalicão é um clube que quer vencer e nós somos uma empresa que quer vencer sempre. Esta é uma boa parceria nesse aspeto".