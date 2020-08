Famalicão assina protocolo com o Amares para a equipa de sub-23

O Amares, clube que atua na Divisão de Honra da AF Braga, anunciou, este sábado, ter formalizado um protocolo com o Famalicão. O acordo permitirá que a equipa sub-23 dos famalicenses utilize o Estádio Engenheiro José Carlos Macedo, recinto do Amares, "como segunda casa para a realização de treinos e jogos ", explicou o Amares nas redes sociais.





Explicando que o acordo entre os dois clubes foi fechado no final desta semana pelos presidentes dos dois clubes, Olivier da Silva (Amares) e Miguel Ribeiro (presidente da SAD do FC Famalicão), o Amares revelou ainda que o protocolo é válido por uma época, mas que será automaticamente renovado "até que uma das partes o denuncie".Esta será a segunda época que o Famalicão terá uma equipa de sub-23 a competir na Liga Revelação. O conjunto minhoto anunciou há poucas dias que Luís Silva será o timoneiro do projeto em 2020/21.