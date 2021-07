O Famalicão tinha agendado para esta quinta-feira um jogo-treino com o Santa Clara, mas a partida acabou por ser cancelada devido a um caso positivo de Covid-19 nos minhotos. Um elemento do staff dos famalicenses está infetado e o clube optou por não correr riscos desnecessários.





O Famalicão tem vindo a testar todas as pessoas envolvidas com a equipa principal de forma recorrente, tendo este caso surgido poucas horas antes do jogo-treino com os açorianos. Agora, os minhotos vão voltar a testar esta sexta-feira, desta vez recorrendo a testes PCR para perceber como está a situação.No plano desportivo, a última novidade no Famalicão foi a contratação do guarda-redes Dalberson.