Famalicão com via aberta para Rúben Lameiras

Com as saídas de Fábio Martins e Diogo Gonçalves, Rúben Lameiras parte para a temporada 2020/21 como o principal candidato a assumir a titularidade numa das alas do ataque do Famalicão. O extremo, que agora enfrenta a concorrência de Walterson, Valenzuela e Jhonata Robert, até começou a época passada como opção inicial, mas perdeu espaço para Diogo Gonçalves. Entretanto, o Famalicão assinou um protocolo com o Amares para que os sub-23 joguem no Estádio Eng. José Carlos Macedo.