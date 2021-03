Famalicão confirma saída de Jorge Silas

O Futebol Clube de Famalicão confirmou esta segunda-feira, em comunicado oficial emitido esta noite, a saída do treinador Jorge Silas, informação que já tinha sido noticiada durante o dia de hoje por Record, afirmando que toda a equipa técnica que acompanhava o técnico de 44 anos também está de saída do clube minhoto.





"A SAD do Futebol Clube de Famalicão e o treinador Jorge Silas chegaram a acordo para a rescisão do contrato que ligava as duas partes."Além do treinador, todos os elementos da equipa técnica também deixam de exercer funções no clube, a quem a SAD do Futebol Clube de Famalicão agradece o empenho e profissionalismo que sempre empregaram ao serviço desta instituição, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais", pode ler-se.