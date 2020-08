Famalicão contrata jovem médio ao Benfica

Depois do sucesso alcançado na temporada 2019/20, o Famalicão parece disposto a continuar a apostar em jovens jogadores. Nesse sentido, o conjunto minhoto anunciou, este sábado, a contratação de Diego Batista, médio que assinou um contrato válido para as próximas três temporadas.





Internacional jovem por Portugal, Diego Batista representou, para além das águias, o Esposende, o Alfenense, o Sporting e o Estoril, este último por empréstimo do Benfica. Em declarações aos meios do clube, o jovem mostrou-se agradado com o projeto dos famalicenses. ""Foi com muito agrado que recebi o convite do Futebol Clube de Famalicão. É um clube que já demonstrou ter o objetivo de apresentar um futebol positivo, através do qual consegue potenciar o valor dos jovens jogadores", disse.Para além de Diego Batista, o Famalicão já confirmou as contratações de Alexandre Penetra, Andrija Lukovic e Fernando Valenzuela.