Famalicão divulga imagens da romaria ao Dragão: «Orgulho»

O Famalicão não venceu o FC Porto dentro de campo, mas a verdade é que deu uma boa réplica a partir da bancada, onde os 2.500 adeptos minhoto que se deslocaram à Invicta deram espetáculo.Uma forte presença que se fez notar durante os 90 minutos e que, por essa razão, não passou despercebida nem ao treinador João Pedro Sousa, que se revelou de "coração cheio" no final do encontro, nem ao clube, que esta segunda-feira partilhou as imagens da romaria a casa dos dragões."Orgulho", escreveu o emblema famalicense nas redes sociais.