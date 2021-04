Famalicão é o clube português que mais aposta em jovens

Apostar em jovens jogadores é uma das espinhas dorsais do projeto do Famalicão. Desde o regresso à 1.ª Liga, na época passada, os minhotos têm optado por incluir nos seus plantéis uma larga maioria de valores ainda em ascensão.





Por essa razão, não é de estranhar que, num estudo do CIES, o Observatório do Futebol, o emblema famalicense surja no topo da lista dos clubes portugueses que mais apostam em jovens, superando o Boavista e o Sporting.Em termos percentuais, o Famalicão concedeu 19,9% dos minutos disputados nas primeiras 25 jornadas da Liga NOS a jogadores com menos de 21 anos. Números que, de resto, colocam os minhotos em 92.º lugar do ranking europeu, numa análise alargada a 999 clubes.No entanto, se o estudo for reduzido aos plantéis apenas dos seis principais campeonatos, o Famalicão surge na liderança, com o plantel mais jovem da Europa.