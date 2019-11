Famalicão em destaque na Gala de Desporto local

O último ano foi de emoções fortes para Famalicão, clube, cidade e concelho. Depois de carimbada a subida à 1.ª Liga do futebol português, 25 anos depois, o emblema minhoto continuou a galvanizar a região com uma entrada surpreendente no principal escalão, realizando um percurso que lhe valeu já o título de equipa surpresa.Ora, estes factos não passaram em claro na Gala de Desporto organizada pela Câmara Municipal de Famalicão, esta segunda-feira. Na verdade, o clube viu ser-lhe entregues quatro galardões, num sinal do reconhecimento do crescimento exponencial verificado neste passado recente.E o primeiro prémio recebido no evento é disso mesmo prova: o Famalicão foi eleito como associação/clube do ano. Jorge Silva, presidente do clube, destacou o trabalho que tem vindo a ser realizado e, nesse capítulo, sublinhou a importância da entrada da Quantum Pacific Group no universo da SAD, numa "parceria que se tem pautado pelo sucesso".Sucesso esse que foi individualizado também na pessoa de Miguel Ribeiro, presidente da SAD, que foi agraciado com o galardão de dirigente do ano. "É o reflexo de um trabalho de uma estrutura forte e dedicada, que teve o mérito de recolocar o FC Famalicão na 1.ª Liga". "A SAD tudo fará para continuar a elevar o nome do concelho", garantiu.Jorge Silva, por sua vez, recebeu o Prémio Excelência e Rui Batista, treinador que levou os juniores famalicenses à conquista da 2.ª divisão do escalão, foi eleito treinador do ano.