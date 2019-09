«Famalicão está a abanar a ordem habitual da liga portuguesa»: BBC de olho na equipa sensação

"Uma recém promovida equipa com um inglês como lateral-esquerdo está a abanar a ordem estabelecida na classificação da liga portuguesa e sentou-se no topo": assim descreve a BBC este domingo o 'fenómeno'... Famalicão.





Num artigo publicado este domingo, a BBC avalia a prestação da equipa orientada por João Pedro Sousa neste arranque de época - que ontem somou mais uma vitória frente ao Paços de Ferreira (4-2) - sublinhando que agora, neste regresso ao escalão principal do futebol após 25 anos, a formação nortenha colocou-se acima "das tradicionais potências portuguesas de Benfica, FC Porto e Sporting".A BBC dá igualmente destaque ao papel do inglês Josh Tymon na defesa, que está no Famalicão por empréstimo do Stoke City, e acaba por advertir: "Ainda é muito cedo para o Famalicão pensar na Europa porque o primeiro teste a sério será em casa do Sporting a 23 de setembro [6.ª jornada]".