Famalicão faz balanço de 2019 e sublinha forte apoio caseiro

Com o pano a cair sobre o ano de 2019, o Famalicão recorreu às redes sociais para fazer um balanço aos 12 meses que agora findam. Antes de virar a página no calendário, o emblema minhoto criou uma espécie de rubrica nos seus meios oficiais designada "Recordações de 2019", na qual passou em revista tudo o que de positivo marcou o clube.Numa dessas publicações, os famalicenses debruçaram-se sobre um dos vários aspetos que mereceu elogios de todas as partes: o forte apoio nos jogos caseiros.Ao todo, nos 17 jogos realizados no Estádio Municipal, divididos entre compromissos da 2.ª Liga e da 1.ª Liga, o Famalicão contou com a presença de 59.133 espectadores, o que perfaz uma média de 3.478 espectadores por jogo.