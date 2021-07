Famalicão fecha parceria com p Placard.pt

O Famalicão anunciou esta quarta-feira uma nova parceria, desta feita com o Placard.pt, que passa assim a ser 'main sponsor' dos minhotos para os próximos três anos. Numa cerimónia que decorreu no campo n.º 2 do Estádio Municipal de Famalicão, estiveram presentes Miguel Ribeiro, presidente da SAD minhota, e Tomás Gonçalves, diretor-geral da marca de apostas desportivas.





"Um dia importante para nós, o dia em que o Placard.pt oficializa uma parceria que vamos vê-la na camisola durante os próximos 3 anos. Será o nosso 'main sponsor'. O nosso compromisso é manter o nível. Procuramos desde o primeiro dia que os parceiros tenham relação win win. Nós ganhamos porque são contratos importantes mas eles também porque a nossa marca vai dimensionar a sua empresa. Hoje com honra enorme anunciamos Placard.pt. Bem-vindos e prometemos ser merecedores da honra que nos confiaram. A honra de ter uma prestigiada insígnia na nossa camisola. Juntos seguramente vamos caminhar e vamos vencer, porque é o que pretendemos dentro de portas. Famalicão na senda do que nos tem habituado proporcionou a todos os parceiros visibilidade mas acima de tudo um retorno importante dentro das parcerias efetuadas", referiu Miguel Ribeiro.Já Tomás Gonçalves revelou-se também satisfeito pela oportunidade de trabalhar de perto com o emblema minhoto. "É com grande entusiasmo que estamos aqui hoje a anunciar esta parceria. É uma parceria da máxima importância para a nossa marca. Os acionistas da nossa empresa são todos acionistas do sector social, o nosso projeto é um projeto social e é com esse espírito que fazemos também este acordó. Procurámos um parceiro que se revisse nos nossos valores e que pudesse devolver algo à comunidade. A nossa atividade é alimentada pelo desporto e, nesse contexto, esta para nós é uma parceria estratégica e da máxima importancia. Pretendemos também, e sendo o futebol um dos sectores que alimenta o nosso sector, devolver aos clubes neste ano que foi difícil para todos mas que não deixou de ser difícil par os clubes. Procuramos apoiar por três épocas, algo que esperamos que perdure no tempo e que a marca possa contribuir para o sucesso deste projeto que já é um projeto de sucesso", assumiu.