Famalicão fez testes serológicos ao plantel e regressou ao trabalho

O Famalicão iniciou, na manhã desta segunda-feira, o regresso aos trabalhos. Segundo apurou Record, os jogadores deslocaram-se ao Estádio Municipal 22 de Junho e foram submetidos a testes serológicos, assim como todo o staff próximo do plantel.





O objetivo desta medida foi, no fundo, perceber se algum destes elementos havia estado em contacto com o vírus, de forma a garantir que o regresso aos treinos se fazia sem riscos.Feitas as análises e obtidos os resultados, os jogadores seguiram, depois sim, para os relvados do complexo e dividiram-se entre o campo n.º 1 e o campo n.º 2, dando assim início a um plano individual de trabalho, que consiste, nesta fase, essencialmente em corrida.Todo o processo, refira-se, foi cumprido seguindo à risca todos os cuidados necessários. Os jogadores foram equipados de casa, realizaram testes em separado e em alturas diferentes e, finalizado o processo de treino, seguiram novamente para as respectivas habitações, sem sequer passarem pelos balneários.