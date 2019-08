Famalicão garante médio Uros Racic

O médio sérvio Uros Racic, de 21 anos, vai jogar no Famalicão durante a época 2019/20, por empréstimo dos espanhóis do Valencia, confirmou esta quinta-feira o emblema da Liga NOS.Após ter-se destacado no Estrela Vermelha, do país natal, na época 2017/18, com 31 jogos oficiais, no campeonato e na Liga Europa, o jogador, de 21 anos, rumou ao clube espanhol na época passada, tendo representado a equipa B, do terceiro escalão, na primeira metade, e o Tenerife, da 2.ª Liga, a partir de janeiro de 2019.Uros Racic disputou ainda três jogos pela Sérvia no europeu sub-21 realizado no passado mês de junho, na Itália - a seleção dos Balcãs perdeu os três jogos e foi eliminada na fase de grupos.De regresso ao principal campeonato nacional, após ter participado pela última vez em 1993/94, o emblema minhoto já anunciou mais de 20 reforços neste verão, embora alguns deles estejam a trabalhar com a equipa sub-23.O Famalicão inicia a sétima participação na Liga NOS no sábado, nos Açores, frente ao Santa Clara (15:30 locais).