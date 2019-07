Famalicão goleia Feirense (4-0)

O Famalicão teve este sábado de manhã uma exibição muito certeira perante o Feirense, vencendo por 4-0 em teste disputado à porta fechada no Municipal famalicense.





Ao intervalo, a equipa de João Pedro Sousa já vencia por 3-0 graças aos golos de Lionn, de penálti, Anderson e Ruben Lameiras. No segundo tempo, foi Pedro Gonçalves a fazer o golo que estabeleceu o desfecho final do resultado.Do lado fogaceiro, destacam-se um cabeceamento à trave de Ricardo (a jogar contra a ex-equipa), na primeira parte, e um remate ao poste de João Tavares, na parte final do jogo. O gabonês Boupendza ainda alvejou a baliza com perigo em duas madrugadoras ocasiões.