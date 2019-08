Famalicão inaugura loja oficial no centro da cidade

O Famalicão inaugurou, esta sexta-feira, a sua nova loja oficial, que ficará, doravante, sediada num edifício no centro da cidade. Num evento que contou com a presença de Miguel Ribeiro, CEO da SAD, de Jorge Silva, presidente do clube, e de Paulo Cunha, líder camarário, o clube deu a conhecer o seu novo espaço, que servirá como ponto de concentração de todo o tipo de merchadising, mas não só.Na verdade, a nova loja terá também serviços de apoio ao adepto, nomeadamente no que à inscrição de novos sócios, ao pagamento de quotas e à compra de bilhetes para jogos diz respeito.O clube dispunha de um espaço destinado a este efeito dentro do Estádio Municipal, mas, de acordo com Miguel Ribeiro, este novo espaço é "um passe em frente na evolução" do emblema. "Este espaço está, inequivocamente, condizente com a dimensão do Futebol Clube de Famalicão", referiu o líder da SAD, mensagem que o presidente do clube Jorge Silva reiterou."A loja está localizada num ponto nevrálgico da cidade e vai disponibilizar todos os serviços aos associados num local aconchegante e que deixa orgulhosos todos os famalicenses", apontou.Já Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal de Famalicão, referiu que a criação da nova loja é "mais uma demonstração da dinâmica assinalável de um clube que faz jus ao estatuto de primodivisionário".