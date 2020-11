Famalicão lembra "figura mítica do futebol português"

O Famalicão manifestou "profundo pesar pela morte de Vítor Oliveira", ocorrida este sábado, recordando a "figura mítica do futebol português" e "as marcas" que deixou no clube famalicense.

"O Famalicão vem por este meio manifestar profundo pesar pela morte de Vítor Oliveira, figura mítica do futebol português e que deixou a sua marca no nosso clube. Vítor Oliveira representou o Famalicão entre as temporadas 1976/1977 e 1978/1979, tendo ajudado o clube a subir à I Divisão em 1977/1978 e sido o capitão de equipa na temporada seguinte, na qual o Famalicão disputou a I Divisão", destacou o clube, no sítio oficial na Internet.

O Famalicão salientou ainda a passagem do treinador pelo clube.

"Da passagem de Vítor Oliveira pelo Famalicão destaca-se ainda o facto de ter acumulado as funções de treinador e jogador durante dois jogos, durante a temporada 1978/1979. À família enlutada e aos amigos, o Famalicão endereça as mais sentidas condolências", pode ler-se.