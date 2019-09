Famalicão lidera campeonato do crescimento nas redes sociais

O Famalicão lidera o campeonato, mas lidera também, ao mesmo tempo, a liga do crescimento nas redes sociais. O emblema minhoto conheceu uma subida exponencial nos seguidores nas mais diversas plataformas, isto de acordo com um estudo da IQUII Sport.Segundo o relatório, que avalia a evolução entre 15 de Agosto de 2018 e 15 de Setembro de 2019, o conjunto famalicense cresceu no Facebook, no Instagram e no Twitter, perdendo apenas para o Moreirense no YouTube.A página de Facebook do Famalicão subiu mais de 5 por cento no período referido, ao passo que o Twitter e o Instagram dispararam na ordem dos 22 e 23 por cento, respetivamente.Refira-se que, no primeiro caso, o número de seguidores já ultrapassou os 40 mil.