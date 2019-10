Famalicão "motivado" para evitar surpresas na Taça de Portugal

Líder do campeonato, o Famalicão encara o jogo da Taça de Portugal com o objetivo de dar continuidade à boa temporada que vem fazendo. Na antevisão da partida com o Lusitânia, João Pedro Sousa, técnico dos famalicenses, revelou estar à espera de muitas dificuldades, mas assumiu o desejo de passar à próxima eliminatória.O treinador do Famalicão começou por traçar o perfil do adversário do jogo deste domingo. "O Lusitânia é um adversário complicado, com um treinador experiente e com um estádio e um ambiente difícil. É uma equipa organizada, com jogadores interessantes e experientes. Tudo isto somado, vamos encontrar muitas dificuldades, mas trabalhámos bem e estamos preparados para elas", afirmou.Na eliminatória passada, o Lusitânia eliminou o Sp. Covilhã, única equipa a bater o Famalicão esta época. Apesar disso, João Pedro Sousa recusa fazer comparações entre os dois encontros: "São fases da época distintas, competições distintas, não há paralelismo nenhum. O jogo entre o Lusitânia e o Sp. Covilhã serviu-nos de referência e o Lusitânia já mostrou ter capacidade para enfrentar adversários de escalões superiores. A Taça de Portugal é isto e estamos preparados para enfrentar um adversário difícil numa competição que, normalmente, traz surpresas. No Famalicão não se dá o caso de estarmos motivados numa semana e desmotivados ou relaxados noutra só por jogarmos com um adversário de escalão inferior. A semana foi igual às outras, os jogadores deram uma excelente resposta na semana de treinos".Salientando que o facto de os prémios de melhor do mês atribuídos a elementos do Famalicão são resultado do trabalho de toda a gente do clube, João Pedro Sousa concluiu abordando a paragem competitiva que a equipa enfrentou. "A paragem não foi boa para nós, foram muitos dias sem competição. Nós treinamos para competir, treinar para não competir não devia existir em lado nenhum no futebol. Tivemos algumas dificuldades, mas aproveitamos para trabalhar alguns processos que precisávamos melhorar. Para este jogo assumimos o favoritismo, o nosso objetivo é vencer e passar à próxima eliminatória. O que se passa no campeonato não diz respeito a esta competição", vincou.A partida entre o Lusitânia de Lourosa e o Famalicão está marcada para as 15 horas de domingo.