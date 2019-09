Famalicão promove ação solidária

Momentos antes da conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting, o Famalicão realizou um ação inserida no projeto "Famalicão Solidário". O conjunto minhoto escolheu uma instituição local, a Associação Teatro Construção (ATC), e ofereceu alguns presentes aos utentes da associação.Nesse sentido, o clube ofereceu uma consola e um vídeojogo à ATC, sendo ainda feita a promessa que os jogadores do plantel se deslocarão à instituição sediada em Joane para conviver com as crianças e jovens."O futebol deve ser um veículo de promoção de valores sociais e é imbuído desse espírito que dinamizamos o projeto FC Famalicão Solidário. Esta é uma das missões do nosso clube e esperamos poder contribuir para animar os jovens que fazem parte da ATC", referiu o presidente da SAD do Famalicão, Miguel Ribeiro, durante a cerimónia.Já Francisco Melo, diretor geral da ATC, vincou "a importância de instituições como o FC Famalicão mostrarem-se atentas às necessidades das associações do concelho", agradeceu o apoio e desejou felicidades para o resto da época ao clube.