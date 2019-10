Famalicão promove sessão de autógrafos

O sucesso desportivo tem aproximado ainda mais a cidade de Famalicão ao clube e, nesse sentido, o atual líder do campeonato realizou, esta quinta-feira, uma sessão de autógrafos. No evento, que aconteceu num concessionário de automóveis da cidade, marcaram presença Toni Martínez, Anderson e Schiapacasse.Os três jogadores aproveitaram a oportunidade para destacar a importância de momentos de confraternização com os adeptos. ""É mais uma iniciativa que permite sentir o calor e a paixão dos adeptos do Famalicão. Eles são, indiscutivelmente, uma das nossas forças e é sempre bom poder retribuir o muito apoio que nos dão", disse Anderson.Schiapacasse, por seu lado, referiu que esta proximidade aos adeptos transmite "muita energia" vao plantel. O espanhol Toni Martínez perspetivou o embate com o Lusitânia, para a Taça de Portugal: "Estamos desejosos de voltar a entrar em campo. Sabemos que o jogo frente ao Lusitânia de Lourosa será complicado, mas temos o objetivo de seguir em frente na Taça de Portugal".O regresso aos jogos oficiais dos minhotos está agendado para 20 de outubro (domingo).