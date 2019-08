Famalicão quer dar continuidade ao bom momento

Depois do triunfo na primeira jornada frente ao Santa Clara, o Famalicão prepara-se para a receção ao Rio Ave. Na antevisão da partida, João Pedro Sousa deixou elogios aos vila-condenses, mas não escondeu o desejo de vencer a partida.O treinador do Famalicão começou por analisar a vitória da semana passada nos Açores. "Foi uma vitoria importantíssima. É importante começar bem, este é um campeonato muito competitivo. Demos o nosso primeiro passo nesta competição e acabou por correr bem. Não quero calar quem quer que seja, mantemos apenas o nosso caminho", referiu.Salientado que a equipa analisou bem os dois jogos que fez até ao momento, João Pedro Sousa não se inibiu de deixar elogios ao adversário de sexta-feira: "Conhecemos bem a equipa do Rio Ave. Houve alterações em relação ao ano passado, mas tem um treinador competente, que é meu amigo e que gosta de jogo positivo. Não tivemos oportunidade de ver o Rio Ave na primeira jornada e puderam ver-nos, mas não acredito que isso possa ter influência ao longo do jogo. Os dados estão lançados, vai ser um jogo competitivo porque os Rio Ave vem sendo uma das boas equipas do campeonato nos últimos anos. Temos de estar focados e vamos dar respostas positivas, tenho a certeza".Toni Martinez e Anderson apontaram os golos no jogo frente ao Santa Clara e João Pedro Sousa colocou a possibilidade de os dois avançados serem titulares. "É importante termos todos os jogadores motivados. O Toni Martinez e o Anderson são jogadores diferentes, que nos dão soluções diferentes. Podem jogar os dois de início, pode começar um e depois entrar o outro, mas são dois atletas com muita capacidade e que dão garantias de resposta", afirmou.João Pedro Sousa concluiu a conferência de imprensa de forma contundente: "Estou convencido que vamos alcançar o objetivo de ganhar".