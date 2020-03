Ganhar em Alvalade é sempre um estímulo e para alavancar feitos inéditos o triunfo da 1ª volta é um episódio histórico que o Famalicão quer replicar. Tal como em vésperas de jogar em Alvalade, os famalicenses estão na mesma situação. Isto é, nunca bateram os leões..mas desta vez a jogar no seu reduto.





Se em casa do Sporting, o Famalicão tinha perdido em todos os jogos até à vitória de outubro, desta feita o cenário não é tão negro, uma vez que se encontram dois empates em receções aos verde e brancos, casos do nulo verificado em 1992/93 e do 1-1 de 1993/94, ambas as partidas a contar para a 1ª Liga.Dos três grandes, o Sporting foi o único que os minhotos derrotaram na surpreendente primeira metade do campeonato.