Famalicão realiza segunda ronda de testes

O Famalicão anunciou que procedeu, esta sexta-feira, à realização dos testes de rastreio zaragatoa/PCR a "todos os jogadores, elementos da equipa técnica e staff de apoio à equipa principal".





Esta medida surge depois de o clube já ter efetuado testes serológicos, que serviram para testar a resposta imunitária ao coronavírus, ao plantel e a todo o staff técnico no dia do regresso aos treinos. Tal como todos os clubes da Liga NOS, os famalicenses têm tido especiais atenções no retorno aos trabalhos. Para além do cumprimento das regras de distanciamento social, o clube tem feito uma constante higienização das instalações de treino.No plano desportivo, o Famalicão segue no 7º lugar da Liga NOS, com os mesmos 37 pontos do V. Guimarães.