Famalicão reforça "confiança" na Unilabs Portugal e nega ter solicitado testes no Hospital de S. João

O jornal 'Expresso' revela na sua edição deste sábado que o laboratório escolhido pela Liga para realizar os testes de covid-19 às equipas da Liga NOS errou em alguns diagnósticos, particularmente nos casos do V. Guimarães e do Famalicão, onde dos 11 positivos apenas 2 se confirmaram. A Record, fonte do Famalicão reiterou a "confiança clínica na Unilabs Portugal" e assegurou "nunca ter solicitado a realização de quaisquer testes no HSJ".





A mesma fonte disse ainda que o Famalicão "não foi contactado pelo Expresso" sobre a notícia em causa.