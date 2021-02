Famalicão renova com Luiz Junior até 2026

A boa forma de Luiz Junior foi premiada com a renovação de contrato com o Famalicão. As duas partes chegaram a acordo para a prolongação do atual vínculo até 2026, um passo que surge depois da afirmação do jovem guardião na equipa principal dos minhotos.





Contratado ao Mirassol na época transata, Luiz Junior foi promovido à equipa A esta temporada, tendo sido lançado por João Pedro Sousa pela primeira vez na Taça de Portugal, no jogo frente ao Oriental. De lá para cá tem vindo a ser a escolha mais regular para a baliza, remetendo para segundo plano Vaná e Zlobin.Em declarações aos meios oficiais do clube, o jovem guarda-redes assumiu-se feliz por este passo. "É um orgulho renovar contrato com um clube ao qual estou muito grato. Deu-me a possibilidade de cumprir o sonho de jogar no futebol europeu e é um clube que pretendo ajudar a crescer", apontou.