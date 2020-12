Dyego Sousa não vai ser opção no Famalicão para o jogo com o Sporting por já não fazer parte do clube. O avançado e o emblema minhoto chegaram a acordo para a cessação do empréstimo, sendo que o avançado irá agora regressar ao Shenzhen, da China.





De recordar que João Pedro Sousa já havia dito que não contava com o jogador para o embate com os leões, mas por lesão. Certo é que o jogador não entrará nas opções, mas por ter rescindido.