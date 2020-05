Famalicão sem casos positivos de Covid-19

O Famalicão anunciou, este domingo, que já não tem nenhum elemento do clube infetado com Covid-19. Os testes feitos na passada sexta-feira revelaram assim que o único caso positivo que o conjunto famalicense tinha já está recuperado.





"O Futebol Clube de Famalicão informa que todos os jogadores, elementos da equipa técnica e staff de apoio à equipa principal foram submetidos a testes de rastreio da Covid-19 na passada sexta-feira, através da pesquisa de SARS-CoV-2 com zaragatoa nasofaríngea.Todos os referidos testes tiveram resultados negativos", podia ler-se no comunicado dos famalicenses.Depois de os primeiros testes efetuados terem revelado que havia sete infetados com coronavírus (quatro jogadores e três elementos do staff), a segunda ronda de exames, efetuada na passada terça-feira, mostrou que o número já tinha descido para apenas um. Com a confirmação de que já não há infetados, o Famalicão agendou nova sessão de testes para a próxima sexta-feira.Apesar desta situação, os jogadores que anteriormente estiveram infetados com coronavírus só poderão voltar a treinar mediante uma autorização do delegado de saúde.